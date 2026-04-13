München (epd). Ab sofort können Radio-Nutzer darüber abstimmen, welche Initiative in diesem Jahr den Titel "Gutes Beispiel" erhält. Eine Jury habe aus etwa 450 Bewerbungen fünf Finalisten ausgewählt, die sich in Bayern "auf vorbildliche Weise für eine bessere Gesellschaft einsetzen und andere motivieren, ebenfalls mit gutem Beispiel voranzugehen", teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Montag in München mit. Die Finalisten des Bayern2-Wettbewerbs werden nun im Programm, auf der Internetseite und in den Social-Media-Kanälen des Senders vorgestellt. Unter bayern2.de/gutes-beispiel kann das Publikum über die Platzierung der fünf Projekte und damit über die Aufteilung der 15.000 Euro Preisgeld abstimmen. Das Preisgeld wird gestiftet von der Hofpfisterei und der Molkerei Berchtesgadener Land.

In die Endrunde gekommen seien das Social Start-up "cultivated studios" aus Unterfranken, das Kunstwerke von Senioren aus Pflegeheimen auf T-Shirts und Pullover druckt sowie die Community "INGE" aus Regensburg, über die sich Menschen mit und ohne Behinderung für gemeinsame Unternehmungen verabreden können, und die "Frühstücksfreunde Abensberg" (Landkreis Kelheim), die Frühstück für Schulkinder anbieten.

Kultur und Berufsausbildung

Finalisten sind außerdem der Kulturverein "Villa Flaire" aus Schwarzenbruck (Landkreis Nürnberger Land), ein Ort für Kultur, Bildung und Begegnung, sowie das Atelier "La Silhouette" aus München, das junge Frauen mit schwierigen Startbedingungen zu Damenmaßschneiderinnen ausbildet und sie im Alltag begleitet und stärkt.

Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 29. April, statt. Ab 18 Uhr sendet Bayern 2 live aus dem BR-Studio Nürnberg.