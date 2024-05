Abschiedstournee startet

Peter Maffay: Rock'n'Roll und spirituelle Tiefe

In diesem Jahr steht Peter Maffay vor einem Meilenstein, wenn er am 30. August sein 75. Lebensjahr erreicht. Aus diesem Anlass begibt er sich mit seiner Band auf eine letzte ausgedehnte Tournee, die ihn am 28. Juni auch auf den Königsplatz in München bringt.

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten