München (epd). Das Bündnis "Stoppt das Genderverbot!" ruft am 16. Mai um 17 Uhr zu einer Protestaktion gegen das bayerische Genderverbot vor der Bayerischen Staatskanzlei auf. Dabei soll auch die gleichnamige Petition mit mehr als 31.000 Unterschriften an die bayerische Staatsregierung persönlich übergeben werden, teilte das Bündnis am Montag in München mit.

Die Petition wurde im März von drei Lehrerinnen gestartet. Sie kämpfen damit für ihre Freiheitsrechte, sich gendersensibel ausdrücken zu dürfen und fordern zugleich mehr Rechte für ihre Schülerinnen und Schüler, heißt es in der Mitteilung. Da die drei Initiatorinnen aufgrund ihres Beamtinnenstatus anonym bleiben müssen, wird die Petition vorrangig von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern (GEW Bayern) und dem Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverband (MLLV) übergeben. Begleitet wird die Übergabe vom Protest eines breiten Bündnisses verschiedener zivilgesellschaftlicher Münchner Gruppen.

Das bayerische Kabinett hatte am 19. März beschlossen, die Verwendung geschlechtersensibler Gendersprache in Schulen, Hochschulen und Behörden zu verbieten. Das Bündnis fordert nun die sofortige Rücknahme des Verbots.