Nürnberg, München (epd). Hohe Auszeichnung für den Ehrenvorsitzenden des BUND Naturschutz in Bayern: Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) hat auf dem Reichswaldfest bei Nürnberg Prof. Hubert Weiger die Staatsmedaille in Gold verliehen, wie das Landwirtschaftsministerium am Sonntag mitteilte. "Sie haben Ihr Leben dem Naturschutz in all seinen Facetten gewidmet. Dabei lag Ihnen als studiertem Forstmann der Erhalt unserer Wälder besonders am Herzen", sagte die Ministerin laut Mitteilung. Weiger war demnach nicht nur langjähriger Landesvorsitzender des BUND Naturschutz in Bayern, sondern hat auch als Bundesvorsitzender die Naturschutzpolitik über die Grenzen Bayerns hinaus geprägt.