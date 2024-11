Nürnberg (epd). Die Zahl arbeitsloser Menschen mit Behinderung ist gestiegen. Sie beträgt aktuell nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) vom Freitag 176.000 Personen, ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent. Das sei eine bedauerliche Entwicklung, zumal der Bedarf an Arbeitskräften in der deutschen Wirtschaft stetig steige, sagte BA-Chefin Andrea Nahles in Nürnberg.

Nahles erklärte die fehlende Einstellungsbereitschaft der Unternehmen für behinderte Menschen mit der gegenwärtigen Konjunkturschwäche sowie mit weiterhin vorhandenen Vorurteilen der Arbeitgeber. "Wir können mit unseren Fachleuten viel Unterstützung geben, wenn es darum geht, Betroffenen einen Arbeitsplatz entsprechend einzurichten", sagte Nahles. Sie warb dafür, Beratung und Unterstützung der BA zu nutzen. Niemand, der behinderte Menschen beschäftige, werde mit möglichen Problemen alleingelassen.

Zudem verwies sie darauf, dass die Menschen mit Behinderung mehrheitlich gut bis überdurchschnittlich ausgebildet seien. "Hier liegt noch viel Fachkräftepotenzial brach", unterstrich Nahles.

Private und öffentliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Andernfalls müssen sie eine sogenannte Ausgleichsabgabe entrichten.