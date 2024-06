Weiden (epd). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag in Weiden in der Oberpfalz fünf Frauen und fünf Männer aus Bayern mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die Geehrten setzten sich auf herausragende Weise für andere ein, teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag mit. Demnach sind sie in der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) oder im Technischen Hilfswerk (THW) aktiv, engagieren sich für die Völkerverständigung und die Aufarbeitung der NS-Zeit, vermitteln kreatives Schreiben an Senioren oder wissenschaftliche Inhalte an Jugendliche, unterstützen Frühgeborene und ihre Familien oder setzen sich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein.

Im Einzelnen wurden ausgezeichnet: Rainer Christoph (Weiden), Andrea Glaubitz (Pirk), Michael Haas (Bubenreuth), Johannes Klotz und Sebastian Polly (München), Silke Mader (Karlsfeld), Thomas Muggenthaler (Regensburg), Hermine Rodde (Schwarzenfeld), Kerstin Wenzl (Cadolzburg) und Helga Wiesbeck (Weiden).

Die Ordensverleihung fand während der "Ortszeit Weiden" statt, der elften Reise des Bundespräsidenten in der Reihe "Ortszeit Deutschland", bei der er seinen Amtssitz für drei Tage in eine Region verlegt, um in den Austausch mit Menschen überall im Land zu kommen. Dabei sei es ihm auch ein Anliegen, denen zu danken, die sich in herausragender Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht hätten.