München (epd). Das Rauchen von Cannabis ist ab dem 6. Mai in den Innenräumen und im Außenbereich des Maximilianeums verboten. Eine entsprechende Änderung der Hausordnung habe Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) am Donnerstag in Abstimmung mit allen Vizepräsidenten veranlasst, wie der Bayerische Landtag mitteilte. Damit wolle man den Kinder- und Jugendschutz gewährleisten und zugleich seiner Vorbildfunktion gerecht werden, sagte Aigner. Auf dem Gelände des Bayerischen Landtags hielten sich regelmäßig Kinder und Jugendliche auf, etwa im Rahmen des pädagogischen Programms für Schulklassen, bei Schülerpraktika oder Veranstaltungen. Das Rauchen von Tabakprodukten ist im Außenbereich erlaubt.