München (epd). Ende kommenden Jahres endet eine Ära im Münchner "Tatort": Nach 100 gemeinsamen Fällen gehen die Kriminalhauptkommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in den TV-Ruhestand, wie der Bayerische Rundfunk (BR) mitteilte. Das neue Gesicht in der ARD-Krimireihe wird ab 2026 Schauspieler Carlo Ljubek in der Rolle des Kriminalhauptkommissars Nikola Buvak. Ferdinand Hofer bleibe als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann im Münchner "Tatort"-Team.

Die BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie, Bettina Ricklefs, sagte, der BR freue sich sehr, "einen so erfahrenen und charismatischen Schauspieler wie Carlo" für die Rolle des neuen Hauptkommissars gewonnen zu haben. Ljubek selbst sagte laut BR-Mitteilung, "Tatort"-Kommissar in München zu werden sei für ihn "eine große Ehre und schöne Herausforderung". Der Schauspieler kennt München gut: Mit 16 zog er zu seinem Vater in die Stadt, spielte beim TSV 1860 Fußball und studierte an der Otto-Falckenberg-Schule Schauspiel.

Der 48-jährige Ljubek spielte nach seiner Ausbildung am Schauspiel Köln und später am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Parallel beginnt er für Film und Fernsehen zu arbeiten und tritt in Sherry Hormanns "Männer wie wir", Aelrun Goettes "Atempause", Till Endemanns "Das Programm" oder Nicole Weegmanns "Das Leben danach" auf. Zuletzt spielte er Hauptrollen in der Netflix-Serie "Schlafende Hunde" oder in der ZDF-Serie "Safe". Im Münchner "Tatort" war er auch schon einmal dabei - 2024 in der Folge "Das Wunderkind".