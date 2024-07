Augsburg (epd). Ein silberner Chanukkaleuchter, der einst der jüdischen Gemeinde im Augsburger Stadtteil Kriegshaber geschenkt wurde, kehrt zurück in die Stadt. Das Jüdische Museum Augsburg hatte den Leuchter zufällig in einem Pariser Auktionshaus entdeckt und konnte ihn dank einer privaten Spende erwerben, teilte das Museum am Donnerstag mit. Der Leuchter wird erstmals am 14. Juli bei der Jubiläumsfeier der ehemaligen Synagoge Kriegshaber im Jüdischen Museum Augsburg der Öffentlichkeit präsentiert.

Museumsdirektorin Carmen Reichert betont die historische Bedeutung des Objekts für die Region: Die jüdische Gemeinde hatte den Leuchter einst ihrem langjährigen Rabbiner Aaron Guggenheimer als Abschiedsgeschenk überreicht. Das zeige eine Aufschrift auf dem Schaft des Leuchters. Guggenheimer sei ein bedeutender Anhänger der jüdischen Reformbewegung gewesen, heißt es weiter.

Die Jubiläumsfeier umfasst eine Podiumsdiskussion, eine Foto-Retrospektive und ein Konzert der Augsburger Speedfolk-Band "Revelling Crooks". Besucher können zudem an verschiedenen Führungen teilnehmen. Ein Kinderprogramm wird ebenfalls angeboten. Der Eintritt ist frei