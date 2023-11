München (epd). Das evangelische Portal "trauernetz.de" lädt am Ewigkeitssonntag (26. November) ab 18 Uhr zu einer digitalen Chat-Andacht ein. Für die Feier könne man ab sofort und bis zum 24. November die Namen von Verstorbenen in ein digitales Trauerbuch eintragen, teilte die bayerische Landeskirche am Donnerstag mit. Die Chat-Andacht per Video sei als Ergänzung zu traditionellen Gemeindegottesdiensten gedacht.

Die Andacht startet um 18 Uhr mit einem Video, das eine kurze Eingangsliturgie und das Gedenken an die Verstorbenen umfasst, deren Namen eingeblendet werden. Währenddessen ist der Chat aktiv, in dem alle Teilnehmer kurze Gebete oder Gedanken aussprechen können, wenn der Name einer ihnen nahestehenden Person angezeigt wird. Die Andacht endet mit einem gemeinsam getippten Vaterunser und dem Segen.

Pfarrerin Maike Roeber betont: "Trauer ist sehr individuell und etwas zutiefst Persönliches - jede und jeder trauert auf ganz eigene Weise." Die Chat-Andacht habe sich über viele Jahre als gutes Angebot etabliert, das Trauernden auch auf diese Weise die Möglichkeit gebe, in Gemeinschaft an ihre Verstorbenen zu denken und ihrer Trauer Raum zu geben. Einige besuchten die Chat-Andacht bereits seit mehreren Jahren, hieß es.

Die Plattform trauernetz.de ist ein gemeinsames Angebot der evangelischen Landeskirchen in Baden, Bayern, Hannover, in Hessen und Nassau, der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD). Die Chat-Andacht am Ewigkeitssonntag wird seit 2009 jedes Jahr angeboten.