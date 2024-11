München (epd). Das evangelische Portal "trauernetz.de" lädt am Ewigkeitssonntag (24. November) ab 18 Uhr zu einer digitalen Chat-Andacht ein. Für die Feier könne man ab sofort und bis zum 24. November die Namen von Verstorbenen in ein digitales Trauerbuch eintragen, teilte die bayerische Landeskirche am Freitag mit. Die Chat-Andacht per Video sei als Ergänzung zu traditionellen Gemeindegottesdiensten gedacht.

Die Andacht startet um 18 Uhr mit einem Video, das eine kurze Eingangsliturgie und das Gedenken an die Verstorbenen umfasst, deren Namen eingeblendet werden. Währenddessen ist der Chat aktiv, in dem alle Teilnehmer kurze Gebete oder Gedanken aussprechen können, wenn der Name einer ihnen nahestehenden Person angezeigt wird. Die Andacht endet mit einem gemeinsam getippten Vaterunser und dem Segen.

Pfarrerin Maike Roeber sagte, gerade am Ewigkeitssonntag wolle man die Möglichkeit einer digitalen Andacht nutzen: "So können Menschen ortsunabhängig gemeinsam trauern und sich so gegenseitig stärken." Pfarrer Peter Reimann ergänzte: "Aus den vergangenen Jahren wissen wir, wie wichtig die namentliche Erwähnung der Verstorbenen ist." Die Chat-Andacht im Portal "trauernetz.de" findet heuer bereits zum 15. Mal statt.

Die Plattform "trauernetz.de" ist ein gemeinsames Angebot der evangelischen Landeskirchen in Baden, Bayern, Hannover, in Hessen und Nassau, der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD).