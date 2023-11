München (epd). Mit vier Folgen der Serie "CheX!Spezial" will der Bayerische Rundfunk (BR) Kindern die aktuelle Situation im Nahen Osten erklären. Kinder hätten viele Fragen zu den "düsteren Nachrichten und Bildern", die sie seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel und dem daraus folgenden Gegenangriff erreichten, teilte der BR am Freitag mit. Als "Checker Tobi" erkläre der Journalist Tobias Krell in vier Folgen, was die Gründe für die Kämpfe in Israel und im Gazastreifen seien, wie es den Menschen vor Ort gehe und was der Konflikt mit den Menschen in Deutschland zu tun habe. Die ersten drei Folgen sind laut BR seit Freitag (17.11.) in der ARD-Mediathek zu sehen, die vierte Folge läuft am Sonntag (19.11.) auf dem Kinderkanal (KiKa).

Um sich dem Thema zu nähern, spreche Checker Tobi mit einer Journalistin, die in Israel arbeitet, sowie mit Experten aus Deutschland. Der zehnjährige Kerem aus Jerusalem berichte, wie er den 7. Oktober erlebt hat; Kinder aus Israel und dem Gazastreifen erzählten, was sie sich gerade besonders wünschen. Mit dem Rabbiner Elias und dem Imam Ender spreche Tobi darüber, wie der Hass zwischen Anhängern verschiedener Religionen aufgelöst werden könne, hieß es weiter.