Straubing (epd). Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (GCJZ) in Niederbayern lobt zum vierten Mal den "Israel-Offman-Toleranz-Preis" aus. Der mit insgesamt 1750 Euro dotierte Preis solle zur kreativen Auseinandersetzung mit den Themen Toleranz, Respekt und dem Eintreten gegen Rassismus und Antisemitismus einladen, teilte der GCJZ-Vorstand am Dienstag in Straubing mit.

Das Motto des Preises laute in diesem Jahr "Frei schreiben". Das Mittel der Darstellung ist demnach das geschriebene Wort in Form von Gedichten, Geschichten oder Berichten. Eingereicht werden könnten Texte auf Deutsch, aber auch in anderen Muttersprachen. Teilnahmeberechtigt seien Menschen ab zehn Jahren mit Wohnsitz in Niederbayern. Einsendeschluss ist der 15. August. Die ersten drei Preisträger werden laut Angaben am 13. Oktober im Anstatt-Theater im Alten Schlachthof in Straubing vorgestellt.

Namensgeber für den Preis ist der Holocaust-Überlebende Israel Offman (1925-2018). Er war Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde Straubing und auch Direktoriumsmitglied im Zentralrat der Juden in Deutschland. Offman überlebte die Konzentrationslager von Auschwitz, Sachsenhausen, Oranienburg und schließlich das Außenlager Ganacker bei Landau an der Isar. Als Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde Straubing setzte er sich unter anderem für den Fortbestand der Synagoge ein, die einzige noch erhaltene in Niederbayern.