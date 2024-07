Bamberg (epd). Dieser Gottesdienst wird ein richtig bunter Mix: Am Sonntag (21. Juli) lädt die evangelische Studierendengemeinde gemeinsam mit den Veranstaltern des Bamberger "Christopher Street Day" (CSD) zu einem "queeren, christlich-jüdischen Gottesdienst" ein, wie Studentenpfarrer Thomas Braun am Dienstag mitteilte. Der Gottesdienst in der katholischen Kapelle St. Elisabeth im Sand statt steht unter dem Motto "Gott ist wir, Gott ist queer". Thematisch werde "die Vielfalt und Verletzbarkeit menschlichen Lebens im Zentrum stehen, hieß es. Der Gottesdienst ist offen für queere und nicht-queere Personen.