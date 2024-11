Jubiläum

Seit 50 Jahren: Evangelisches Bildungswerk Donau-Ries bringt Glauben in Bewegung

Evangelische Bildungsarbeit ist heute selbstverständlich. Das war nicht immer so – schon gar nicht in der ländlichen Region. Im Landkreis Donau-Ries wurde vor 50 Jahren das Evangelische Bildungswerk (EBW) in drei Dekanaten gegründet. Männer und Frauen der ersten Stunden erinnern sich – und erklären, wie relevant das Werk immer noch ist.

