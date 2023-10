Nürnberg (epd). Am 25. und 26. Oktober geht es auf der ConSozial, einer der wichtigsten Fachmessen der Sozialbranche, um nachhaltige Perspektiven für eine zukunftsorientierte Sozialwirtschaft. Im Innovationspark auf dem Nürnberger Messegelände präsentieren sich laut den Veranstaltern Start-ups mit kreativen Ideen, Impulsvorträgen und Pitches, die darauf abzielen, einen nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Sozialwirtschaft zu leisten. Auf dem ConSozial- und dem KITA-Kongress erwarten die Besuchenden vielfältige Informationen, Impulse und sozialer Austausch.

Diakonische Einrichtungen aus Bayern, der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege (DEVAP) sowie die Caritas beteiligen sich mit eigenen Ständen an der Messe. Anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens lädt die Diakonie in Bayern laut Mitteilung dazu ein, "den Flair vergangener Jahrzehnte zu erleben", zum Beispiel durch eine original Isetta (BMW), mit der man nach dem Krieg auch im Dienst diakonischer Arbeit unterwegs war. Einblicke in die diakonische Geschichte gibt es mit Bildern aus dem Archiv.

Unter dem Motto "Fünf nach Zwölf" tritt der DEVAP für eine bessere Pflege und gegen die aktuellen Vorschläge des Bundesgesundheitsministeriums zur geplanten Pflegereform auf, so die Mitteilung weiter. Verschiedene Einrichtungen der Stadtmission Nürnberg und Diakonie Erlangen machen auf der ConSozial ihre Arbeit sichtbar. So werde die AIDS-Hilfe einen Kondomführerschein anbieten. Bei der Schwangerschaftsberatung können die Besucherinnen und Besucher in einen Schwangerschaftssimulator schlüpfen.

Mitarbeitende des Caritasverbands München und Oberbayern stellen laut Mitteilung mit einer Fotoaktion sozialpolitische Forderungen vor, etwa mehr Wertschätzung und faire Löhne für Menschen in sozialen Berufen. Als weiterer Schwerpunkt werden Caritas-Angebote rund um die psychische Gesundheit präsentiert.

Im Rahmen der Messe werden zudem der ConSozial-Wissenschaftspreis, der Rummelsberger Journalisten-Preis sowie der Martin-Lagois-Fotopreis verliehen. Die ConSozial für Fach- und Führungskräfte der Sozialpolitik, der Sozialwirtschaft und des Sozialwesens wird vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales veranstaltet. Partner sind die Caritas Bayern und die NürnbergMesse.