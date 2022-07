Fundamentalismus

Umstrittener christlicher Verein: Sexualpädagogik-Kurs an Schule abgebrochen

An einer Grundschule in Regensburg sollte der umstrittene christliche Verein "Teenstar" einen Kurs in Sexualpädagogik abhalten. Doch dieser wurde nun gestoppt. Was dem Verein vorgeworfen wird.