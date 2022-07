Regensburg (epd). In zwei Wochen werden die Special Olympics Landesspiele Bayern 2022 in der Regensburger Donau-Arena eröffnet. Vom 19. bis 23. Juli gehen etwa 1.000 Sportlerinnen und Sportler mit und ohne geistige Behinderung in der UNESCO-Welterbestadt an den Start. Neben zahlreichen Helfern aus der Region seien auch Regensburger Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die Landesspiele sowie die Athletinnen und Athleten hautnah zu erleben, teilte das Organisationskomitee um Präsident Erwin Horak mit.

Die Sportlerinnen und Sportler messen sich in 16 Sportarten, darunter sind neben Leichtathletik auch Basketball, Schwimmen, Golf, Bowling und Judo. "Gemeinsam sind wir stark" lautet das Motto des landesweiten, inklusiven Sportfestes, das zum ersten Mal in Regensburg ausgetragen wird. Die Sommerspiele sollten bereits 2021 stattfinden, mussten aber wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden. Das sei auch der Grund, weshalb die Nationalen Sommerspiele in Berlin (19. bis 24. Juni 2022) fast zeitgleich veranstaltet wurden, sagte ein Sprecher.

Die große Eröffnungsfeier der Landesspiele in Regensburg findet am 19. Juli ab 18 Uhr mit einem bunten Showprogramm und dem Zeremoniell von Special Olympics in der Donau-Arena statt. In den Tagen vom 20. bis 22. Juli werden parallel Wettbewerbe im gesamten Stadtgebiet ausgetragen. Schirmherr ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).