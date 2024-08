Nürnberg (epd). Das Projekt "Aufeinander Zugehen" des CVJM (Christlicher Verein Junger Menschen) Nürnberg hat von der Deutschen Fernsehlotterie 110.000 Euro erhalten. Das Projekt will älteren Menschen mit Fluchthintergrund helfen, sich in der Gesellschaft zu integrieren, teilte die Fernsehlotterie am Dienstag mit. Mit der Fördersumme seien die Personalkosten und die Honorar- und Sachkosten für das Vorhaben bis 2026 gesichert. Die Unterstützung ermögliche es "eine bisher leider außen vor gebliebene Zielgruppe anzusprechen und dieser Hilfestellung zu leisten", sagte Projektleiterin Ebi Walther.

Für Menschen in der zweiten Lebenshälfte sei das Erlernen einer fremden Sprache in einem fremden Land oftmals eine große Hürde, heißt es in der Mitteilung. Sprachzugänge, die Familien mit Kindern durch Schule, Kindergarten und Freizeitangebote hätten, würden diesen Menschen oft fehlen. Der Trägerverein wolle mit gemeinsamen Aktionen dem entgegenwirken. Kochen, Musizieren und die Aufarbeitung gesellschaftlicher Themen in Workshops würden im Fokus stehen. "Einer Ausgrenzung, Isolation und Einsamkeit entgegenzuwirken ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir gern unterstützen", sagte Stephan Masch, Repräsentant der Deutschen Fernsehlotterie, bei der Scheckübergabe.

Im Jahr 2023 hat die Deutsche Fernsehlotterie nach eigenen Angaben mehr als 50 Millionen Euro an über 360 soziale Projekte in Deutschland ausgeschüttet. 42 Projekte davon seien in Bayern mit einer Gesamtsumme von rund 5,5 Millionen Euro gefördert worden, hieß es.