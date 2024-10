Neuendettelsau, Hamburg (epd). Mission EineWelt ist in diesem Jahr das gastgebende Mitgliedswerk für die jährliche Mitgliederversammlung der Evangelischen Mission Weltweit (EMW), dem Dach- und Fachverband von Kirchen und Werken in Deutschland. Das inhaltliche Thema der Versammlung, die von Mittwoch (9. Oktober) bis Freitag stattfindet, laute "Bewahrung der Schöpfung im Lehrplan", teilte die EMW am Dienstag in Hamburg mit.

Die Direktorin von Mission EineWelt, Gabriele Hoerschelmann, wird beim Festgottesdienst am Donnerstag (10. Oktober) ab 18 Uhr die Predigt halten. Dort werden die zwei neu gewählten Vorstandsmitglieder der EMW eingeführt und die beiden ausscheidenden Vorstandsmitglieder sowie eine langjährige theologische Referentin verabschiedet.

Zu der Mitgliederversammlung werden den Angaben zufolge zahlreiche Gäste aus protestantischen Kirchen und Missionswerken kommen. Als ökumenische Gäste werden etwa Superintendent Markus Jung (Evangelisch-methodistische Kirche, Deutschland) und Pfarrer Dr. Sivin Kit (Lutherischer Weltbund) vor Ort erwartet. Pfarrerin Dr. Limatula Longkumer (Senate of Serampore College, Indien) wird mit einem Grußwort per Video vertreten sein.

Mission EineWelt ist das Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Mitglied in der Evangelischen Mission Weltweit (EMW). Die EMW ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene.