München (epd). Am Standort des früheren Gemeindezentrums Bartimäus in Lochhausen weiht das Dekanat München am Sonntag (13. Oktober) eine Wohnanlage ein. Zwei der neuen Häuser böten in acht Wohnungen Platz für Frauen mit Kindern in besonderen sozialen Schwierigkeiten, teilte das Dekanat am Dienstag mit. Sechs weitere Wohnungen seien als Zweier-WGs für alleinstehende, ehemals obdachlose Frauen konzipiert. In beiden Fällen sei die Diakonie München und Oberbayern mit ihrem Evangelischen Beratungsdienst für Frauen Kooperationspartnerin.

Stadtdekan Bernhard Liess sagte laut Mitteilung, dass es mit dem Projekt gelungen sei, "einen kirchlichen Standort so weiterzuentwickeln, dass dort sozialer und bezahlbarer Wohnraum für wohnungslose Frauen entstehen konnte". Die Vorstandssprecherin der Diakonie München und Oberbayern, Andrea Betz, wies darauf hin, dass es angesichts des angespannten Wohnungsmarkts "für wohnungslose Frauen mit oder ohne Kind extrem schwierig" sei, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das Projekt in Lochhausen schaffe ein Fundament, "damit die Frauen und Familien ihr Leben selbstbestimmt und unabhängig gestalten können".

Insgesamt umfasse die Anlage in vier Häusern 15 Wohnungen für 38 Personen und einen Veranstaltungsraum, der von der evangelischen Gemeinde sowie von Vereinen und sozialen Gruppen genutzt werden könne. Auf dem Grundstück stand bisher ein Gemeindezentrum der Himmelfahrtskirche Pasing, das abgerissen wurde, weil es baufällig war.