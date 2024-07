München (epd). 16 Personen und Gemeinden aus ganz Bayern haben am Mittwoch die bayerische Denkmalschutzmedaille erhalten. "Denkmalpflege ist Heimatliebe in der allerschönsten Form", sagte Kunstminister Markus Blume (CSU) bei der Verleihung laut Mitteilung. Der Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Mathias Pfeil, sagte, dass ein Land ohne Denkmäler ein Land ohne Gedächtnis sei. Er würdigte, dass "so viele Menschen in Bayern das kulturelle Erbe des Freistaats Bayern als Teil ihrer Identität betrachten und es bewahren wollen". Mit der Medaille werden Einzelpersonen, Stiftungen, Vereine und Gemeinden für ihren herausragenden Einsatz bei der Denkmalpflege geehrt.

Ausgezeichnet wurde unter anderem Michael Kammerloher für die Instandsetzung der evangelischen Kirche St.-Paulus in Perlach. Das 1849 eingeweihte Gotteshaus ist die älteste erhaltene evangelische Kirche Münchens und ein geschütztes Baudenkmal. Weitere Preisträger sind unter anderem Caroline und Armin Willy für die Instandsetzung eines Seerichterhauses in Dießen am Ammersee, Matthias Paul für die Instandsetzung des Pfarrhofes in Mindelau im Unterallgäu, Krystina und Reinhard Stegert für die Instandsetzung des historischen Gasthofes "Zum Goldenen Löwen" in Marktredwitz oder Ingeborg und Roland Knöll für die Instandsetzung der Bräugasse 3 in Weißenburg.