Fürth (epd). Die Menschen in Bayern haben im Jahr 2022 in ihrer Freizeit rund dreieinhalb Stunden Medien am Tag genutzt. Den größten Anteil machten dabei Fernsehen, Streaming und Video-on-Demand aus, sagte Sophie Hahn vom Bayerischen Landesamt für Statistik am Freitag bei einer Pressekonferenz. Befragt wurden 1.500 Menschen in Bayern ab zehn Jahren im Rahmen der bundesweiten Zeitverwendungserhebung für das Jahr 2022.

Am häufigsten griffen Senioren ab 65 Jahren in ihrer Freizeit zu Medien - und zwar 4:44 Stunden am Tag. Bei den 10- bis 17-Jährigen waren es knapp vier Stunden. Am seltensten nutzten die 30- bis 44-Jährigen in ihrer Freizeit Medien - nämlich nur 2:45 Stunden. Jüngere bevorzugen bei der Mediennutzung digitale Spiele, während Menschen ab 45 häufiger auch mal lesen. Spitzenreiter in allen Altersgruppen war dabei das Fernsehen.

In die Statistik sei nur die Mediennutzung als reine Freizeitbeschäftigung mit eingeflossen, betonte Hahn. Dazu zählten Fernsehen, Radiohören, Lesen, digitale Spiele oder die Kommunikation mit anderen, etwa per E-Mail oder in Sozialen Medien. Mediennutzung nebenbei wie Smartphone-Nutzung in der S-Bahn oder Radiohören beim Kochen sei nicht enthalten, genauso wenig wie Mediennutzung für Beruf, Schule oder Haushalt.

Die Mediennutzung mache einen großen Teil des Alltags aus, sagte Hahn. Der Tag eines durchschnittlichen Menschen in Bayern gliedert sich wie folgt: elf Stunden für Schlafen, Essen, Waschen; drei Stunden für Erwerbstätigkeit und Ausbildung; drei Stunden für Haushalt und Care-Arbeit sowie fast sechs Stunden für Freizeitaktivitäten. Darin sind die dreieinhalb Stunden Mediennutzung enthalten. Für Sonstiges und Ehrenamt bleiben 40 Minuten.

Die vergleichsweise geringe Zeitaufwendung für Erwerbstätigkeit und Ausbildung erklärt sich laut Sophie Hahn damit, dass auch Kinder und Rentner befragt wurden. Außerdem flossen auch Urlaubszeiten und Wochenenden mit in die Statistik ein. Die Zeitverwendungserhebung wird alle zehn Jahre von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder durchgeführt. Die Ergebnisse sind unter anderem eine wichtige Grundlage, etwa für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.