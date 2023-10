Regensburg (epd). Der designierte bayerische Landesbischof Christian Kopp ist der Festredner bei der Reformationsfeier am 31. Oktober in der Regensburger Dreieinigkeitskirche. Der 59-jährige gebürtige Regensburger werde zum Thema "Näher mein Gott bei mir. Die Bedeutung von Berührung und Religion im digitalen Zeitalter" sprechen, teilte das Dekanat Regensburg am Donnerstag mit.

Dass der künftige evangelische Landesbischof bereits zwei Tage nach seiner Amtseinführung in Nürnberg (29. Oktober) nach Regensburg komme, sei eine besondere Ehre, sagte der Regensburger Dekan Jörg Breu. Die Einladung erfolgte am 30. März, dem Tag der Wahl Kopps zum neuen evangelischen Landesbischof. Sein offizieller Dienstbeginn ist am 1. November.

Am Reformationstag in der Dreieinigkeitskirche werde es um 19 Uhr eine kirchenmusikalisch meditativ geprägte Andacht mit Dekan Breu als Prediger und Kirchenmusikdirektor Roman Emilius an der Bachorgel geben. Laut Mitteilung spricht Kopp ab 19.30 Uhr. Im Anschluss daran gebe es einen Empfang im Haus der Kirche.