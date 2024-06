Meinung

Diskussionen: Was ist aus der goldenen Mitte geworden?

In einer Zeit, in der soziale Medien die öffentliche Meinung dominieren, haben extreme Positionen Hochkonjunktur. Wer schreit, wird gehört. Wer differenziert, geht unter. Was ist aus der goldenen Mitte geworden, fragt sich Micha Götz in seinem Kommentar.

Lesezeit: 2 Minuten

2 Minuten