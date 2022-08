Berlin, München (epd). Bundesweit 463 Personen und Gruppen können in diesem Jahr den Deutschen Engagementpreis gewinnen, davon kommen 77 aus Bayern. Das teilte der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Montag mit. "So viele Menschen sind mit hohem persönlichem Einsatz für die Gesellschaft da. Sie sind motivierendes Beispiel für andere und zeigen die Vielfalt von Engagement in Deutschland", sagte Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn und Beiratsvorsitzender der Deutsche Bahn Stiftung.

Aus Bayern nominiert sind in diesem Jahr unter anderem die Starbulls Rosenheim für ihre nachhaltige Förderung des Nachwuchseishockeys, der KulturRaum München für seine Förderung der kulturellen Teilhabe für finanzschwache Menschen sowie das interaktive Bildungsformat für Kinder Salzbrunner TV aus Nürnberg. Anfang September wird die Jury über die Preisträger in fünf Kategorien entscheiden. Es werde auch einen Publikumspreis geben, so die Mitteilung.

Der Deutsche Engagementpreis ist seit 2009 eine Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Initiator und Träger ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.