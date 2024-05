Gesetzliche Feiertage

Warum ist der 1. Mai ein Feiertag?

Der 1. Mai ist einer von neun gesetzlichen Feiertagen, die in allen deutschen Bundesländern gelten. Aber was ist sein Hintergrund? Für welche Anliegen gehen die Menschen am "Tag der Arbeit" auf die Straße? Und: Was hat der Maibaum damit zu tun?

Lesezeit: 3 Minuten

3 Minuten