Nürnberg (epd). Der diesjährige Deutsche Kinderbuchpreis geht an das Autorenduo Lisa-Marie Dickreiter und Andreas Götz für ihr Buch "Karlchen hilft allen, ob sie wollen oder nicht". Bei der Preisverleihung in der Nürnberger Tafelhalle am Samstag erhielt die Autorin Sabine Bohlmann mit "Frau Honig und die Geheimnisse im Kirschbaum" den zweiten Preis, teilten die Veranstalter mit. Auf dem dritten Platz landete Jochen Tills mit "Die höchstfamose Zoo-Schule". Den Sonderpreis für die beste Illustration bekam Stella Dries für das Buch "Was macht die Nacht?".

Der Deutsche Kinderbuchpreis wird seit 2021 verliehen. Sein Ziel ist den Angaben zufolge, Kinder im "Leselern-Alter" von sechs bis acht Jahren für das Lesen zu begeistern. Die Vorauswahl für den Preis treffen erwachsene Fachleute, die Siegertitel wählt anschließend eine 32-köpfige Kinderjury. Alle zehn Titel der Shortlist erhalten eine Prämie zwischen 50.000 und 2.500 Euro. Der Deutsche Kinderbuchpreis ist mit einem Preisgeld von insgesamt 100.000 Euro dotiert.