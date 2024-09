München (epd). Mit einem Aktionstag vor Werkstoren, auf Bahnhöfen und zentralen Plätzen will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Bayern diesen Mittwoch (18. September) auf die Vorteile von Tarifverträgen aufmerksam machen. "Wer mit dem Schutz eines Tarifvertrages arbeitet, hat einfach mehr in der Tasche", sagte der bayerische DGB-Chef Bernhard Stiedl laut Mitteilung vom Montag. Doch nicht nur das: "Auch kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaub gehören zu den wesentlichen Vorteilen von Tarifverträgen."

Allerdings sind vor allem Flächentarifverträge seit Jahren auf dem Rückzug: Aktuell profitiere nur noch etwa jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland von einem Tarifvertrag - das sei weitaus weniger als in den meisten Nachbarländern. Anfang der 2000er Jahre lag die Tarifbindung in Deutschland noch bei knapp 70 Prozent. Es ist dringend nötig, diese Entwicklung wieder umzukehren. "Deshalb macht sich der DGB für eine Tarifwende stark", sagte Stiedl. Eine hohe Tarifbindung stärke schließlich auch die Binnennachfrage.

Dem bayerischen DGB-Vorsitzenden zufolge haben es die Beschäftigten selbst in der Hand, sich in ihren Betrieben für Tarifverträge einzusetzen: "Tut euch zusammen, gründet Betriebsräte, werdet Mitglied in einer DGB-Gewerkschaft. Macht Druck, damit das Unternehmen, in dem ihr arbeitet, Tarifverhandlungen zustimmt." Mit dem Aktionstag und der Kampagne wendet sich der DGB auch an die Arbeitgeber, um sie an ihre soziale Verantwortung zu erinnern, heißt es in der Mitteilung weiter.