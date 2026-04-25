München, Berlin (epd). Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat das Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) scharf angegriffen. "Dieser Referentenentwurf hat eine unverantwortliche Schlagseite zulasten der Versicherten", sagte sie der Süddeutschen Zeitung laut Mitteilung vom Samstag.

Den gesetzlich Versicherten drohten massive Leistungskürzungen und höhere Privatzuzahlungen, kritisierte Fahimi. Besonders die geplante Senkung des Krankengeldes treffe Menschen mit schweren oder chronischen Erkrankungen hart. "Solche ungerechten Einschnitte werden unsere Leute nicht schweigend akzeptieren."

"Diese Kürzungspläne müssen sofort vom Tisch"

Warken will mit ihrem Gesetzentwurf rund 20 Milliarden Euro einsparen, um Kassenbeiträge zu begrenzen. Der Entwurf soll kommenden Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Fahimi fordert stattdessen eine solidarische Finanzierung: "Diese Kürzungspläne müssen sofort vom Tisch."