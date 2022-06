München (epd). Mit der Aktionswoche "Rente" will der DGB Bayern von 4. bis 12. Juli für die Stärkung der gesetzlichen Rente werben. Der "Renten-Truck" der Gewerkschaft sei mit Tipps und Hilfe rund um das Thema in allen bayerischen Regierungsbezirken unterwegs, hieß es in einer Mitteilung vom Montag. Der DGB Bayern setzt sich laut eigener Angabe für eine leistungsgerechte und solidarische Alterssicherung ein, die allen Erwerbstätigen ein gutes Einkommen im Alter sichert.

Die beste und sicherste Altersvorsorge sei die gesetzliche Rente, sagte DGB Bayern-Vorsitzender Bernhard Stiedl. Betriebliche und private Altersvorsorge könnten sie "ergänzen, aber nicht ersetzen". Doch für eine gute Rente brauche es ausreichend Beschäftigung, gute Löhne, gesunde Arbeitsbedingungen und sichere Übergänge vom Erwerbsleben in die Rente. Stiedl: "Gute Rentenpolitik fängt bereits am Arbeitsmarkt an. Tarifgebundene und sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit muss endlich wieder der Normalfall werden."

Basis für eine gute Absicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sei eine Stabilisierung des heutigen Rentenniveaus von 48 Prozent. Weitere Schritte hin zu einem Niveau von 53 Prozent müssten folgen, sagte Stiedl. Eine Anhebung des Renteneintrittsalters lehnt die Gewerkschaft ab.