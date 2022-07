Nürnberg, Erlangen (epd). Der neue Vorstandvorsitzende des Verbunds aus Stadtmission Nürnberg und Diakonie Erlangen steht fest. Die Aufsichtsräte der beiden Diakonien hätten sich für den 45-jährigen Diakon Kai Stähler entschieden, teilte die Stadtmission am Donnerstag mit. Er werde das Amt am 1. Dezember antreten. Stähler wird Nachfolger von Matthias Ewelt, der neuer Diakoniepfarrer im Saarland wird.

Der gebürtige Bayreuther Stähler war seit 2018 Vorstandsvorsitzender der Wichern-Diakonie in Frankfurt/Oder. Er ist gelernter Erzieher, hat Sozialpädagogik und Sozialmanagement studiert und ist Diakon der Rummelsberger Brüderschaft, heißt es in der Mitteilung. In Frankfurt/Oder habe er die Aufgaben des diakonischen Vereins mit 600 Mitarbeitenden geleitet, zuvor arbeitete Stähler als Geschäftsführer bei unterschiedlichen sozialen Trägern in Franken und der Oberpfalz, teilte die Stadtmission mit.

Diakonische Arbeit sei weit mehr als mildtätige Fürsorge für die vermeintlich Schwachen, sagte Stähler. "Mir geht es um echte Teilhabe aller Menschen in der Gesellschaft. Anerkennung und ein selbstbestimmtes Leben stehen jedem Menschen bedingungslos zu - nicht nur den Erfolg- und Einflussreichen." Man habe in Stähler "eine innovative Persönlichkeit mit einem klaren diakonischen Profil" gewonnen, sagte der Vorsitzende im Aufsichtsrat der Stadtmission Nürnberg, Stadtdekan Jürgen Körnlein.

Der Diakon wird den Verbund von Stadtmission Nürnberg und Diakonie Erlangen zusammen mit Finanzvorständin Gabi Rubenbauer leiten. Zum Verbund gehören den Angaben zufolge 70 Einrichtungen und Dienste sowie elf Tochtergesellschaften, in denen 1.900 Hauptamtliche und über 600 ehrenamtlich Mitarbeitende beschäftigt sind.