Neuendettelsau (epd). Das evangelische Sozialunternehmen Diakoneo hat eindringlich vor Einsparungen in der Eingliederungshilfe gewarnt. "Die aktuellen Vorschläge greifen tief in die Grundlogik des Bundesteilhabegesetzes ein und gefährden zentrale individuelle Teilhaberechte", sagte Ina Strickstrock, Vorständin Personal- und Unternehmensentwicklung bei Diakoneo, laut Mitteilung am Montag.

"Was hier diskutiert wird, bedeutet in der Konsequenz eine Verschiebung weg vom individuellen Rechtsanspruch hin zu pauschalierten oder reduzierten Leistungsstrukturen - und damit eine reale Bedrohung für die Lebenssituation vieler Menschen." Die Eingliederungshilfe soll Menschen mit Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Sie umfasst unter anderem Hilfe in der Wohnumgebung und Unterstützung am Arbeitsplatz.

Hintergrund der Kritik ist ein kürzlich bekannt gewordenes Dokument mit Sparideen von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden zur Eingliederungshilfe. "Menschen mit komplexen Unterstützungsbedarfen sind keine Fälle für standardisierte Lösungen", erläuterte Manuela Füller, Vorständin Dienste für Menschen bei Diakoneo. "Wenn individuelle Leistungen durch pauschale oder gebündelte Angebote ersetzt werden, geht Selbstbestimmung verloren." Grundlage aller Entscheidungen müsse der konkrete Bedarf des einzelnen Menschen bleiben.

Gespart werden solle durch Digitalisierung und effizientere Prozesse

Die geplanten Einschnitte betreffen zentrale Lebensbereiche wie Wohnen, Bildung, Mobilität und Unterstützung im Alltag. Für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf bestehe laut Mitteilung die Gefahr, dass notwendige Assistenzleistungen künftig nicht mehr ausreichend gewährt werden - mit direkten Folgen für ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität.

Statt unmittelbar bei den Leistungen selbst anzusetzen, könne Geld gespart werden, indem die Verwaltung modernisiert, digitalisiert und die Strukturen effizienter gestaltet würden, fordert Diakoneo. Mit rund 10.000 Mitarbeitenden ist Diakoneo eines der größten Gesundheits- und Sozialunternehmen in Deutschland.