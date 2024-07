Neuendettelsau, Berlin (epd). Die Oberin der Diakoneo Gemeinschaft Neuendettelsau, Susanne Munzert, wird Geschäftsführerin im Kaiserwerther Verband deutscher Diakonissenhäuser (KWV). Sie werde zum 1. Dezember nach Berlin wechseln, teilte Diakoneo mit. Munzert übernehme auch das Amt der Geschäftsführerin der Kaiserswerther Generalkonferenz, dem internationalen Zweig des Verbandes. Sie reize die Möglichkeit, in Netzwerken mitzuarbeiten, und "sich dafür starkzumachen, dass Diakonie eine bedeutende Aufgabe in Gesellschaft und Kirche hat", sagte die Pfarrerin. Sie wolle Zukunftsfragen der diakonischen Gemeinschaften national und international vorantreiben.

Seit 2021 hatte die 56-Jährige in Neuendettelsau als Oberin rund 350 Diakonissen, Diakoninnen und Diakone, diakonische Schwestern und Brüder und Diakonatsbeauftragte vertreten. Die Frage, was diakonische Gemeinschaft heute bedeute und was sie leisten könne, habe sie "gepackt", sagte Munzert. Sie wird beim KWV Nachfolgerin von Pfarrerin Christa Schrauf, die zum Jahresende in den Ruhestand tritt.

Das evangelische Sozialunternehmen Diakoneo hat über 11.000 Beschäftigte in über 200 Einrichtungen in Bayern, Baden-Württemberg und Polen. Sie arbeiten in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pflege, Wohnen, Assistenz, Arbeit und Spiritualität.