Fürth, München (epd). Mit mehreren Stadtteilfrühstücken und -picknicks beteiligt sich die Diakonie Fürth an der bundesweiten Aktion "Tag der Offenen Gesellschaft". Unter dem Motto "Café Vielfalt" soll es am Samstag, 18. Juni, ab 9.30 Uhr neben Kaffee und Kuchen auch musikalische und kreative Mitmachangebote für die ganze Familie geben, teilte die Diakonie Fürth am Freitag mit.

Der Aktionstag stehe in diesem Jahr unter dem Motto "Platz machen!", heißt es. Dabei komme man zusammen, um über Themen wie Willkommenskultur und Barrierefreiheit, faire Chancen für alle und gerechte Mitsprache zu diskutieren. "Auch wir sind überzeugt, dass aus dem Verantwortungsgefühl, füreinander einzustehen, auch im Alltag Großes entstehen kann und wir unsere Gesellschaft hin zu einem offeneren, kreativeren, toleranteren Miteinander verändern können", sagte Dorothea Eichhorn, Leiterin der Diakonischen Sozialarbeit der Diakonie Fürth.

Auch mehreren Bibliotheken in München (Neuhausen, Westend, Sendling und weitere) sind Teil des bundesweiten Aktionstages. Sie wollen laut den Münchner Stadtbibliotheken Stühle und Tische nach draußen stellen, an denen debattiert und diskutiert wird.

Die Aktionen zum "Tag der Offenen Gesellschaft" werden durch das Bundesprogramm "Demokratie Leben!" unterstützt. Dem Veranstalter Initiative Offene Gesellschaft zufolge kommen seit 2016 beim Tag der Offenen Gesellschaft deutschlandweit Menschen zusammen, "um sich bei gemeinsamen Essen kennenzulernen, an einem Tisch zu feiern und darüber zu diskutieren, in welcher Welt wir leben möchten".