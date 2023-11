Fürth (epd). Die Diakonie Fürth packt auch 2023 Weihnachtspakete für Menschen in Stadt und Landkreis Fürth, die besonders von Armut betroffen sind. "Die Weihnachtspakete sind eine kleine Geste, um denjenigen, die auf die Solidarität anderer angewiesen sind, in dieser schwierigen Zeit eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten und ihnen etwas Entlastung zu verschaffen", teilte die Diakonie am Freitag mit und bat um Geldspenden, mit denen die Aktion finanziert wird. Die Pakete enthalten vorwiegend Grundnahrungsmittel, aber auch Lebkuchen, Kaffee, Stollen, Drogerieprodukte und für Kinder bis 14 Jahre ein Spielzeug oder einen Freizeitartikel.

"Die Armut steigt, und mit ihr Alltags- und Zukunftssorgen", so die Mitteilung weiter. Bei immer mehr Menschen reiche ihr Einkommen nicht einmal für ein kleines Päckchen unter dem Christbaum. Bei manchen Älteren falle das Essen auch an Weihnachten nur kärglich aus, weil die Rente gerade so zum Leben reiche. Mütter und Väter müssten schweren Herzens darauf verzichten, ihren Kindern die kleinen und großen Träume zu erfüllen, weil es ihnen im Leben oftmals schon am Nötigsten fehle. Jedes Jahr empfangen demnach etwa 300 Haushalte mit insgesamt 700 Personen ein Weihnachtspaket der Diakonie Fürth.