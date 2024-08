Sulzbach-Rosenberg (epd). Das Seniorenzentrum Bühler Höhe der Diakonie in Sulzbach-Rosenberg schließt wegen Personalmangels zum 30. September seine Einrichtung. Bereits in den vergangenen Jahren habe der Dienstplan nur mithilfe von deutlich teureren Zeitarbeitskräften aufrechterhalten werden können, sagte Diakonie-Geschäftsführer Matthias Rechholz am Donnerstag laut Mitteilung. Die Einrichtung auf diese Weise fortzuführen, sei wirtschaftlich und qualitativ nicht zu verantworten.

In der Einrichtung waren ursprünglich 58 Menschen mit Pflegebedarf untergebracht. Im vergangenen Jahr sei bereits eine Reduzierung auf 40 erfolgt. Für die Bewohner sollen bis Ende September neue Plätze in anderen Einrichtungen gefunden werden, hieß es weiter.

Neben dem Seniorenzentrum betreibt die Diakonie Sulzbach-Rosenberg eine zweite stationäre Altenhilfeeinrichtung. Dieses Haus sei voll belegt, Personalmangel bestehe nicht, sagte Rechholz. Die Mitarbeitenden der Bühler Höhe sollen dort weiterbeschäftigt werden.