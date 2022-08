Würzburg (epd). Die Würzburger Diakonie soll die geplante neue Kita des Uniklinikums Würzburg betreiben. In einem Vergabeverfahren sei das Diakonische Werk Würzburg als künftiger Träger der Einrichtung ermittelt worden, teilte die Uniklinik mit. Das Klinikum als größter Arbeitgeber in der Stadt benötigt bei der Betreuung der Kinder seiner rund 6.200 Beschäftigten weitere Kapazitäten. Deshalb soll eine neue Kita am Hans-Brandmann-Weg im Würzburger Stadtteil Grombühl gebaut werden.

Zwei Bieter hatten sich um die Aufgabe beworben, die Vergabe wurde anhand eines Punktesystems entschieden - die Wahl fiel dabei auf die Diakonie, mit der die Uniklinik bereits in anderen Bereichen zusammenarbeitet. Die Evangelische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Diakonie betreibt schon seit vielen Jahren die Kinderbetreuungsgruppe "Grombühlzwerge" der Uniklinik sowie seit Juni 2021 eine ergänzende Gruppe im Würzburger Stadtteil Oberdürrbach, teilte die Uniklinik weiter mit.

Das Grundstück der neuen Tagesstätte liegt in der Nähe der Zentren für Operative und Innere Medizin und des Erweiterungsgeländes Nord des Uniklinikums Würzburg. Sie wird mit fünf Krippengruppen bis zu 110 Betreuungsplätze bieten. Hinzukommen soll eine Naturgruppe mit 18 Plätzen. Der Start des Kita-Betriebs ist für das Jahr 2025 geplant.