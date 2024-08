Nürnberg, Freudenstadt (epd). Das Diakoniewerk Martha-Maria will im Gesundheitspark Hohenfreudenstadt in Freudenstadt (Schwarzwald) 24 weitere Betten für Reha-Patienten anbieten. Die Zimmer seien bisher als Hotel genutzt worden, teilte das Diakoniewerk am Donnerstag am Sitz in Nürnberg mit. Voraussetzung für die 2025 geplante Erweiterung sei die Zustimmung der Krankenkassen und der Deutschen Rentenversicherung.

Martha-Maria ist ein selbstständiges Diakoniewerk in der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK). Zu Martha-Maria gehören Kliniken, Berufsfachschulen für Pflege, Seniorenzentren und Erholungseinrichtungen mit nach eigenen Angaben mehr als 5.400 Mitarbeitern in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.