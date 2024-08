Amberg (epd). Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch diversen Grabschmuck und eine Vielzahl sakraler Gegenstände vom Katharinenfriedhof in Amberg gestohlen. Bei der Aktion seien mehr als 60 Grabstätten geschädigt worden, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Donnerstag mit. Der Sach- und Beuteschaden liege bei mehreren hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen, unter anderem wegen Bandendiebstahls und Störung der Totenruhe.

Die Figuren, Schalen, Grablichter und anderer Schmuck seien in die nahegelegene Straße Am Fiederbach gebracht und von dort mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden. Gesucht werde nach Zeugen des Vorfalls. Auch die Geschädigten sollten sich melden, hieß es. Sachdienliche Hinweise gehen an die Kripo Amberg unter 09621/8900.