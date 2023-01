München (epd). Zum achten Jahrestag des Attentats auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo lädt der Bund für Geistesfreiheit in München (bfg München) zu einer Gedenkveranstaltung ein. Am 7. Januar werden der Cartoonist Michael Heininger und die bfg-Vorsitzende Assunta Tammelleo im Münchner Rationaltheater über den Stellenwert von Meinungs- und Kunstfreiheit in der Gesellschaft diskutieren, teilte der bfg München am Dienstag mit. Bei dem Terroranschlag am 7. Januar 2015 wurden in Paris neun Mitarbeiter der Zeitschrift Charlie Hebdo und ein Personenschützer ermordet.

Man wolle bei der Veranstaltung außerdem an die Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty am 16. Oktober 2020 erinnern, der in seinem Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte, und an den Anschlag auf den indisch-britischen Autor Salman Rushdie am 12. August 2022, der mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden war, hieß es weiter. Außerdem schaue man auf die Menschen im Iran, die für ihre Freiheit kämpften und riskierten, dafür hingerichtet zu werden.

Der Jahrestag des Charlie-Hebdo-Anschlags sei ein trauriger Anlass, öffentlich zu diskutieren, inwieweit solche Anschläge auch mit Glaube und Religion zu tun hätten, und ob Religionen und Kirchen überhaupt verspottet werden dürften, sagte die bfg-Vorsitzende Tammelleo. "Denn noch immer müssen wir mit ansehen, wie Menschen von Staats wegen und von religiösen Eiferern eingeschüchtert, verfolgt und sogar mit dem Tod bedroht werden - nur deswegen, weil sie es wagen, sich mit religiösen Glaubensvorstellungen kritisch zu befassen oder sich darüber lustig machen."

Nach der Diskussion werden preisgekrönte Karikaturen aus 15 Jahren Kunstpreis "Der Freche Mario" sowie ein Ausschnitt aus einer Comic-Lesung von Piero Marsztalerz gezeigt. Anschließend präsentiert der Kabarettist HG Butzko Auszüge aus seinem aktuellen Programm.