Bamberg (epd). Anlässlich des 14. Deutschen Diversity-Tags lädt die Otto-Friedrich-Universität Bamberg am 19. Mai zu einem Kurzfilmabend mit anschließender Podiumsdiskussion ein. Dabei soll es um die Rolle von Religionsgemeinschaften für ein friedliches und demokratisches Zusammenleben gehen, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule.

Jüdische, christliche und muslimische Gemeinden in Bamberg haben für den 13-minütigen Film "Was glaubst du?" über die Bedeutung von Gemeinschaft in einer Gesellschaft nachgedacht, so die Mitteilung weiter. Im Anschluss an die Vorführung sprechen Beteiligte des Projekts sowohl über das Thema als auch über die Entstehung des Films - unter anderem der Filmemacher Lennart Peters, die Bamberger Rabbinerin Yael Deusel und der DITIB-Vorsitzende Mehmet Cetindere. Die Veranstaltung findet im Rahmen des bundesweiten Diversity-Tags 2026 sowie der Aktion "Bamberg. Demokratisch" statt und ist kostenfrei.