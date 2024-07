Kassel, München (epd). Die Vertreter von insgesamt 49 deutschen Filmfestivals haben am Donnerstag in Kassel einen eigenen Fachverband gegründet. Die selbst gesetzte Hauptaufgabe der "AG Filmfestival" ist der Einsatz für mehr öffentliches Fördergeld, wie der Verband in einer Presseerklärung mitteilte. Zu Co-Vorsitzenden des Zusammenschlusses wurden Svenja Böttger vom "Max Ophüls Preis" aus Saarbrücken und Daniel Sponsel vom "DOK.fest München" gewählt. Seinen Sitz soll der Verband in Frankfurt am Main haben.

Die Bedeutung von Festivals bei der Vermittlung von Filmproduktionen zu gesellschaftlich bedeutenden Themen habe in den vergangenen Jahren zugenommen. Dies werde bei der Vergabe von Fördermitteln bislang noch nicht in ausreichendem Maß berücksichtigt. Unterstützung erhielten die Festivalmacher vom hessischen Kulturminister Timon Gremmels (SPD), der sich ebenfalls für eine "angemessene" Berücksichtigung der Festivals bei der Filmförderung aussprach: "Gute Filme sind mehr als Kassenerfolge. Gute Filme sind auch Spiegel unserer Gesellschaft, unserer Geschichte und unserer Werte."