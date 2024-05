München (epd). Der Film "A New Kind of Wilderness" der norwegischen Filmemacherin Silje Evensmo Jacobsen erhält den diesjährigen DOK.fest Preis der SOS-Kinderdörfer weltweit. Der Film handele von Trauer bei Kindern und von der Bedeutung einer gesunden Umwelt für die heranwachsende Generation, sagte Lanna Idriss, Vorständin bei den SOS-Kinderdörfern weltweit, laut Mitteilung am Montag. "A New Kind of Wilderness" greife damit viele Anliegen von SOS-Kinderdörfern auf.

Der Film über eine Familie in Norwegen, die im Einklang mit der Natur leben möchte, rufe auf berührende Weise tiefe Emotionen bei den Zuschauern wach und werfe Fragen zum Umgang mit der Natur auf, hieß es in der Jurybegründung.

Der DOK.fest Preis der SOS-Kinderdörfer weltweit wird gestiftet von B.O.A. Videofilmkunst und ist mit 3.000 Euro dotiert. Er wolle Aufmerksamkeit für Filme schaffen, die in besonderer Weise die Perspektive von Kindern und Jugendlichen sichtbar machen, heißt es in der Mitteilung. Der Preis wird im Rahmen der Preisverleihung des DOK.fest München am 11. Mai um 19:30 Uhr im Amerikahaus verliehen. Am 12. Mai um 18 Uhr wird der Film im Amerikahaus gezeigt.