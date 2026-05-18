Augsburg, Guatemala-Stadt (epd). Die Augsburger Domsingknaben touren ab dem 21. Mai durch Guatemala. Höhepunkt sei ein Konzert im Palacio Nacional de la Cultura in Guatemala-Stadt am 1. Juni, teilten die Domsingknaben am Montag mit. Das Konzert der Domsingknaben dort sei ein Beitrag zum 200. Jubiläum der deutschen Einwanderung nach Guatemala. Das Programm vereine Motetten von Bach bis Mendelssohn mit Kompositionen aus guatemaltekischen Kontexten wie der Missa de Bomba von Pedro Bermúdez (1558-1605). So werde ein musikalischer Bogen zwischen zwei Kontinenten gespannt.

Daneben geben die Domsingknaben weitere Konzerte: im Pfingstgottesdienst in Guatemala-Stadt (24. Mai), in Antigua (28./30. Mai) sowie in einem Gottesdienst in San Antonio Aguas Calientes (31. Mai). Auf dem Programm stehen auch kulturelle Aktivitäten, etwa der Besuch der Maya-Ruinen von Iximché bei Tecpán. In Guatemala leben nach Angaben des Auswärtigen Amtes rund 4.000 deutsche Staatsangehörige und viele deutschstämmige Guatemalteken. Die Konzertreise des Kammerchores der Domsinknaben dauert bis 2. Juni. Eingeladen wurden sie von der deutschen Botschaft in Guatemala.

Wurzeln der Augsburger Domsingknaben gehen aufs 15. Jahrhundert zurück

Die Ausbildung von Sängerknaben in Augsburg wurde laut Bistumsangaben 1439 erstmals urkundlich erwähnt. Infolge der Säkularisation Anfang des 19. Jahrhunderts verlor sich die Tradition der Sängerknaben. 1976 wurden die Augsburger Domsingknaben neu gegründet und gehören seither zu den international renommierten Knabenchören. Seit Herbst 2025 gibt es auch eine Mädchenkantorei.