München (epd). Die Donautalbahn begeht am 1. Juni ein rundes Jubiläum: Vor genau 150 Jahren ist die Strecke mit dem Teilabschnitt zwischen Ingolstadt und Regensburg offiziell in Betrieb genommen und zum ersten Mal mit Personenzügen befahren worden, teilte das bayerische Verkehrsministerium am Freitag mit. Die Bahn sei eine der wichtigsten West-Ost-Verbindungen im bayerischen Bahnnetz. Am 15. August jährt sich dann auch die Eröffnung der weiterführenden Strecke von Ingolstadt bis Donauwörth zum 150. Mal.

Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) bezeichnete die Donautalbahn als "ganz wichtige Lebensader für nicht weniger als vier bayerische Regierungsbezirke". Ihre damalige Umsetzung sei ein Meilenstein sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Regionen entlang der Strecke als auch die Funktionalität des Bahnnetzes in Bayern gewesen. "Auch in der Zukunft wird sie für den Nah- und Güterverkehr im Freistaat eine bedeutende Rolle einnehmen."

Die sogenannte Donautalbahn ist eine eingleisige Hauptbahn, welche in West-Ost-Richtung vom Bahnhof Neuoffingen im Landkreis Günzburg bis nach Regensburg führt. Seit 1980 ist die Strecke durchgehend elektrifiziert. Im Schienenpersonennahverkehr wird sie seit Ende 2010 vom Eisenbahnverkehrsunternehmen Agilis im Auftrag des Freistaats als Teil des E-Netzes Regensburg bedient.

Entlang der Strecke liegen Raffinerien, Autohersteller und die Häfen in Regensburg und Kelheim. Daneben diene die Strecke oft als elektrische Ausweichstrecke bei Sperrungen der wichtigen Nord-Süd-Verbindungen, hieß es weiter. Auch bei der anstehenden Sanierung des Hochleistungskorridors Nürnberg - Regensburg - Passau im Jahr 2026 werde sie eine tragende Rolle für die Umleitung spielen. Zur Umsetzung des Deutschlandtakts sollen die Kapazitäten gesteigert werden.

Mitte des 19. Jahrhunderts hatten dreizehn Donaustädte zwischen Günzburg und Regensburg erfolgreich beim Bayerischen Landtag den Bau der Donautalbahn bewirkt. Als erster Abschnitt ging am 1. Juni 1874 die 74 Kilometer lange Strecke zwischen Ingolstadt und Regensburg in Betrieb. Am Streckeneröffnungstag begegneten sich im Kreuzungsbahnhof Abensberg auf der Mitte der Strecke die ersten Züge aus Regensburg und Ingolstadt.