Kulmbach, Nürnberg (epd). Am 29. August beginnt in Nürnberg die Befragung der Dritten Bayerischen Ernährungsstudie. Wie das Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) in Kulmbach am Montag mitteilte, wurde Nürnberg als eine der für Bayern stellvertretenden Gemeinden ausgewählt. Vom Einwohnermeldeamt sei eine zufällige Stichprobe aus den Adressdaten erstellt worden. Diese Haushalte würden zwischen Ende August und Ende September auf freiwilliger Basis vom Forschungsinstitut Kantar befragt.

Die Dritte Bayerische Ernährungsstudie wird im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums durchgeführt. Neben dem KErn sind drei Bayerische Universitäten an der Studie beteiligt. Laut Mitteilung soll sie unter anderem Auskunft über die Ernährungsgewohnheiten und den Gesundheitszustand der bayerischen Bevölkerung geben. Aus den Ergebnissen sollen Handlungsempfehlungen für ernährungspolitische Maßnahmen abgeleitet werden. Erste Ergebnisse werde es 2023 geben.