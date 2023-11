Bayreuth, Haßfurt (epd). Gotthart Preiser, ehemaliger Regionalbischof im Kirchenkreis Regensburg, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er starb bereits am 8. November in Haßfurt (Landkreis Haßberge), teilte die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner am Montag mit. Preiser war von 1988 bis 1996 Kreisdekan (heute: Regionalbischof) des Kirchenkreises Regensburg.

"Gotthart Preisers Leben war geprägt durch seine tiefe Liebe zu Jesus und zu den Menschen", sagte Greiner laut Mitteilung. "Oft war ich fasziniert, wie lebensnah und in treffender konkreter Sprache er das Evangelium in Presse und Predigten entfaltete, sodass die Botschaft die Gefühle und das Herz berührten." Noch im Ruhestand habe Preiser regelmäßig gepredigt, Vorträge gehalten und geistliche Texte verfasst.

Der 1931 in Görlitz geborene Preiser studierte Theologie in Erlangen, Tübingen und Neuendettelsau. Von 1958 bis 1971 arbeitete er zunächst als Vikar, dann als Pfarrer in Tröstau (Landkreis Wunsiedel) und leitete anschließend das Amt für Gemeindedienst in Nürnberg. Von 1981 bis 1988 war er Rektor des Predigerseminars in Neuendettelsau. 1994 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für seine Verdienste um die Jugendarbeit.

Auch im Bereich der Kirchenmusik war Preiser sehr engagiert und habe mit Leidenschaft die Verbreitung von neuem Liedgut in den Kirchengemeinden gefördert, sagte Greiner. Von 1997 bis 2003 war er Präsident des Verbandes der evangelischen Posaunenchöre in Bayern. Die Gründung zahlreicher Posaunenchöre geht auf seine Initiative zurück.

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Montag, 20. November, um 14 Uhr auf dem neuen Stadtfriedhof in Haßfurt statt.