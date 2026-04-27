München, Heilsbronn, Augsburg (epd). Zwei evangelische Projekte sind am Montag in München mit dem 6. Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt ausgezeichnet worden. Insgesamt gibt es sechs Preisträger in der Kategorie "Innovative Projekte" sowie fünf ausgezeichnete Projekte in der Kategorie "Neue Ideen", wie das bayerische Sozialministerium am Montag mitteilte. Der Preis ist mit insgesamt 75.000 Euro dotiert.

Ausgezeichnet aus dem evangelischen Bereich werden der sogenannte Babyboomer-Marktsonntag der Kirchengemeinde Heilsbronn vom Juni 2025. Der Aktionstag habe sich speziell der Generation gewidmet, die in den Ruhestand geht. Ebenfalls prämiert wurde das "Hilfsmobil" der Johanniter-Unfallhilfe Schwaben, das sich um die medizinische Versorgung von wohnungslosen Menschen in und um Augsburg kümmert.

Hauptpreise mit jeweils 10.000 Euro dotiert

Weitere Preise in der Hauptkategorie "Innovative Projekte" sind "FamilienAuszeit Meitingen", "Wohnen für sozial Benachteiligte" und "We Rise Together" in München sowie "Tech4All - Digitale Teilhabe für alle" in Lindau. Die Hauptpreise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert, die Preise wurden von der bayerischen Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) in der Münchner Residenz verliehen. Das Motto lautete "Ehrenamt in Bayern - Gemeinsam stark für morgen."

Prämierte "Neuen Ideen" sind: "Shelter Connect" in Schwabach, "Ehrenamtliche Klima- und Energielotsen" (Finning), "Neue Wege - Neue Kräfte in der Jugendarbeit" (Dillingen), "Barcamp - Demokratie braucht Dich!" in München sowie "Feuerwehr vermittelt ihr Einsatzgebiet an Menschen mit Behinderung" der Jugendfeuerwehr in Wurz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.