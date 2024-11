München (epd). Wer eine Ehrenamtskarte besitzt, könnte demnächst Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gegenüberstehen. Wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte, werden bei der jetzt startenden Adventsverlosung zehn Ehrenamtskarten-Besitzer ermittelt. Die Gewinner können dann mit jeweils einer Begleitperson beim Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten am 10. Januar in der Residenz München teilnehmen. Inbegriffen sei auch eine Übernachtung in München. Bei seinem Neujahrsempfang begrüßt der Ministerpräsident traditionell Hunderte Vertreter aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Religion und Sport.

"Im Ehrenamt schlägt das soziale Herz unserer Heimat", sagte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU). "Ohne den unermüdlichen Einsatz der vielen Freiwilligen wäre Bayern nicht das, was es heute ist - ein Land des Zusammenhalts und der Menschlichkeit." Die Verlosung endet am 4. Dezember, alle Inhaber einer Ehrenamtskarte könnten online teilnehmen. Die Gewinnerinnen und Gewinner sollen am 5. Dezember ermittelt werden.